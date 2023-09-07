В Твери мужчину приговорили к 12,5 годам колонии по делу о «госизмене»

В начале июля Тверской областной суд приговорил Сергея Кабанова к 12,5 годам колонии строгого режима по делу о «государственной измене» (статья 275 УК). Об этом со ссылкой на его отца сообщает «Медиазона». Также на сайте суда опубликована карточка этого дела, но без указания фамилии осужденного.

В день приговора Кабанов отправил письмо, в котором сравнил свое дело с «мыльным пузырем» и рассказал, что оно связано с его деятельностью «в сфере разработок аэрокосмической промышленности» и отношениями с США.

«Сумбур в словах и в голове брожение… Пару часов назад я приехал из суда с приговором: 12 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и 1 год ограничения свободы», — писал Кабанов.

Как пишет «Медиазона», 33-летний Кабанов жил в Москве, а учился в Тверском государственном университете на физико-техническом факультете. После окончания он остался работать в Твери и до ареста был гендиректором «ТТК СОДРУЖЕСТВО», которое торгует топливом.

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