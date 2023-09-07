На трассе в Ленинградской области фура наехала на группу велосипедистов

В Ленинградской области на трассе «Скандинавия» фура врезалась в группу велосипедистов и сопровождающую их машину. Об этом сообщают местные издания 78.ру и «Фонтанка».

Издания отмечают, что среди велосипедистов могли быть подростки. По данным РИА «Новости», два человека погибли. Еще девять велосипедистов госпитализированы, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах. Причины ДТП устанавливаются.

Телеграм-канал 112 без ссылки на источник пишет, что фура врезалась в колонну велосипедисток Школы олимпийского резерва, среди них были 11 детей в возрасте от 14 до 15 лет и тренер.

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