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На трассе в Ленинградской области фура наехала на группу велосипедистов

12:08 • 07.09.2023

В Ленинградской области на трассе «Скандинавия» фура врезалась в группу велосипедистов и сопровождающую их машину. Об этом сообщают местные издания 78.ру и «Фонтанка»

Издания отмечают, что среди велосипедистов могли быть подростки. По данным РИА «Новости», два человека погибли. Еще девять велосипедистов госпитализированы, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах. Причины ДТП устанавливаются. 

Телеграм-канал 112 без ссылки на источник пишет, что фура врезалась в колонну велосипедисток Школы олимпийского резерва, среди них были 11 детей в возрасте от 14 до 15 лет и тренер. 

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