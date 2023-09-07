Полицейские задержали водителя грузовика, наехавшего на группу велосипедисток. Две девочки скончались на месте, еще семерых госпитализировали

Водителя грузовика, который наехал на группу велосипедисток 14-15 лет в Ленинградской области, задержали и допросили в качестве подозреваемого. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным следствия, на 59 километре трассы «Скандинавия» 31-летний водитель тягача «Скания», гражданин одной из стран ближнего зарубежья, по неустановленной причине наехал на легковой автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 человек.

«От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок. В результате аварии две велосипедистки от полученных травм скончались на месте. Еще семь девочек и их тренер получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницу», — говорится в сообщении МВД. На место аварии направили десять бригад скорой помощи и два вертолета.

В свою очередь, президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов рассказал РИА «Новости», что у тренера не было разрешения на проведение тренировки.

«Тренер без каких-либо согласований и разрешений от руководства школы отправился на тренировку с девочками 14-15 лет на скоростную трассу. Хочется эмоционально высказаться в его адрес и в адрес других специалистов. Люди, думайте головой, за кого вы берете ответственность. Даже если группа, как и положено, была прикрыта машиной со всеми опознавательными знаками, мимо мчатся автомобили со скоростью в четыре раза выше», — сказал он, добавив, что тернера могут лишить лицензии.

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