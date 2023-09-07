В Москве задержали полицейских, похитивших у задержанного криптовалюту на 26 миллионов рублей

В Москве ФСБ задержала двух сотрудников уголовного розыска отдела полиции по столичному району Выхино-Жулебино. Против них возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники, знакомые с ходом расследования.

По их словам, в ночь на 19 июля задержанные позже полицейские, чьи имена не называются, остановили на Привольной улице некоего мужчину, который якобы совершил правонарушение. Силовики посадили задержанного в машину, надели на него наручники, а затем, пообещав не привлекать его к ответственности, заставили перевести 9,6 биткоина (более 26 миллионов рублей по текущему курсу). По словам источников РБК, потерпевший является предпринимателем.

По версии следствия, сотрудники полиции ввели мужчину в заблуждение о его причастности к противоправным действиям, а наручники применили без объяснения причины.

В столичной полиции подтвердили информацию о задержании двух силовиков. «При проведении мероприятий по проверке имеющейся информации оперативниками собственной безопасности ГУ МВД России по г. Москве установлена причастность двух сотрудников территориального отдела полиции к противоправной деятельности, их действия пресечены. <...> При подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке», — сказали там.

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