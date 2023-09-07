В двух районах Белгородской области отменили выборы 

В Белгородской области отложили голосование на выборах в совет депутатов Шебекинского городского округа и земского собрания Журавлевского сельского поселения. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«В этом году в связи с введением на территории муниципального образования режима повышенной готовности избирательная комиссия Белгородской области приняла решение отложить голосование на выборах депутатов совета от депутатов Шебекинского городского округа и на выборах депутатов земского собрания Журавлевского сельского поселения в муниципальном районе Белгородской области», — сказала она.

Белгородская область подвергается постоянным обстрелам с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С конца февраля 2022 года там погибли и были ранены десятки местных жителей. Из-за этого в области установлен «желтый» уровень террористической опасности, а в 15 приграничных населенных пунктах ввели режим ЧС.

С 8 по 10 сентября в России пройдут выборы различного уровня — всего около четырех тысяч избирательных кампаний. Проголосовать, как сообщается, смогут около 67 миллионов избирателей. Также выборы состоятся на аннексированных Россией украинских территориях — в ​​Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

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