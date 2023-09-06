Россия атаковала Украину ракетами и дронами

В ночь на 6 сентября российские войска нанесли удар по Украине ракетами и дронами. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Там уточнили, что всего в атаке было задействовано восемь ракет и 25 беспилотников-камикадзе. Силам ПВО удалось сбить все ракеты и 15 дронов.

В Одесской области удару подверглись объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания и агропредприятия. Об этом сообщил глава местной областной администрации Олег Кипер. По его словам, один человек погиб.

В свою очередь, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в Киевской области в результате падения обломков ракеты возник пожар на территории торгового предприятия. Огонь удалось потушить, никто не пострадал.

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