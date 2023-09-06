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Минобороны России предлагает ставить заключенных на «особый воинский учет»

21:14 • 06.09.2023

Министерство обороны России предлагает ставить на воинский учет заключенных, которые подлежат призыву. Такая норма содержится в поправках к «Положению о воинском учете», опубликованных на портале проектов правовых актов.

Военное ведомство предлагает ввести новое понятие для призывников, которые были осуждены и отбывают наказание в колониях — «особый воинский учет». Предполагается, что исправительные учреждения будут передавать военкоматам информацию о приеме, этапировании или освобождении заключенных. Ставить на воинский учет их будут без личной явки в военкомат. В предлагаемых поправках отмечается, что списки особого воинского учета с документами военкоматов будут сверяться как минимум раз в год.

В июне Владимир Путин подписал закон, разрешающий осужденным и ограниченно годным к службе гражданам заключать контракты с Минобороны. А в октябре 2022 года Госдума разрешила мобилизовать граждан с непогашенной судимостью по некоторым тяжким статьям.  

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