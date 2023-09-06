В Нижегородской области задержан онколог, подменявший лекарства на физраствор

В Нижегородской области силовики задержали заведующего отделением онкологии районной больницы, который велел медсестрам колоть пациентам физраствор вместо лекарств. Об этом сообщает агентство РИА «Новости».

Оно уточняет, что против задержанного возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.

В свою очередь, телеграм-канал Baza публикует видео задержания и пишет, что речь идет о заведующем отделением онкологии Семеновской ЦРБ Олеге Тюкалове. Следователи полагают, что он воровал лекарства и продавал их на чёрном рынке.

По данным канала, Тюкалов уже дал показания. Он объяснил следователям, что действительно попросил медсестер колоть физраствор тяжело больным, но не для того, чтобы похитить настоящие лекарства, а затем, чтобы сохранить ампулы с дорогими препаратами для пациентов, которым еще можно помочь.

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