Россия нанесла удар по рынку в Константиновке. Есть погибшие 

Российские войска нанесли удар по рынку в городе Константиновка Донецкой области. По меньше мере 16 человек погибли, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«В настоящее время артиллерия российских террористов убила 16 человек в городе Константиновке, Донецкая область. Обычный рынок. Магазины. Аптека. Люди, которые ничем не провинились. Много раненых. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти», — написал он в соцсетях.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал, что среди погибших в Константиновке есть один ребенок. По его данным, ранения получили 20 человек.

В свою очередь, министр внутренних дел страны Игорь Клименко сообщил, что количество раненых увеличилось до 28. По его информации, в результате удара были повреждены около 30 торговый павильонов, а на площади 300 квадратных метров начался пожар, который быстро ликвидировали.

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