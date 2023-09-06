В Хабаровском крае за «дискредитацию» армии судят отца погибшего в Украине военного 

В суд города Николаевск-на-Амуре Хабаровского края поступило уголовное дело о «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 280.3 УК) в отношении местного жителя Сергея Калалба, чей сын погиб на войне в Украине. Внимание на это обратила «Медиазона».

Поводом для возбуждения дела стал антивоенный ролик, который Калалб опубликовал в групповом чате в ватсапе в феврале 2023. Об этом он сам ранее рассказал изданию «Сибирь. Реалии». По словам Калалба, внимание на видео обратил местный участковый Степан Приходько. Вскоре дома у Калалба прошел обыск, после чего суд назначил ему запрет определенных действий.

Кроме того, летом 2022 года Калалба оштрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Протокол тогда составил все тот же Приходько. Он приобщил к делу 378 скриншотов чата в вотсапе, где были не только ролики, но и комментарии Калалба.

Как писали «Сибирь.Реалии», сын Калалба 32-летний офицер российской армии Никита Коваленко погиб спустя десять дней после начала полномасштабного российского вторжения в Украину — 6 марта 2022 года.

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