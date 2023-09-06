Силовики пришли с обысками к донатерам ФБК

В Нижнем Новгороде силовики провели обыски у местного активиста Глеба Калинычева и его брата Дмитрия. Об этом сообщает «ОВД-Инфо», ссылаясь на адвоката Кристину Тюрину.

По ее словам, Глебу Калинычеву вменяют «финансирования экстремистской деятельности» из-за донатов Фонду борьбы с коррупцией. Тюрина рассказала, что силовики выломали дверь в квартиру Калинычева и изъяли всю технику. 7 сентября суд изберет Калинычеву меру пресечения.

В свою очередь, RT сообщает, что, кроме Калинычева, из-за донатов ФБК были задержаны Илья Старцев в Москве и Андрей Новокрещеных в Красноярске. Дома у них также прошли обыски.

4 августа 2021 года Фонд борьбы с коррупцией был признан российскими властями «экстремистской» организацией. На следующий день сторонники Навального организовали сбор средств, формально, никак не связанный с ФБК.

Из-за программного сбоя информация о личностях жертвователей и назначениях платежей утекла в сеть и впоследствии стала основанием для возбуждения уголовных дел по статье о «финансировании экстремистской деятельности».

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