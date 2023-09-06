В 2022 году в Украине жертвами кассетных боеприпасов стали почти 900 человек

В 2022 году в Украине в результате ударов с использованием кассетных боеприпасов были убиты или ранены по меньшей мере 890 человек. Такие данные приводит в своем ежегодном докладе Human Rights Watch.

В документе говорится, что всего за год в восьми странах мира от кассетных боеприпасов пострадали 1172 человека — 987 в результате нанесенных ударов, а еще 187 из-за подрыва неразорвавшихся ранее суббоеприпасов.

Говоря об Украине, авторы доклада не уточняют принадлежности пострадавших к российской или украинской стороне, называя только их общее число.

В документе отмечается, что в Украине кассетные боеприпасы применяли обе стороны. При этом Россия официально не признавала использование таких вооружений, а Украина не отрицала факт применения кассетных боеприпасов, но утверждала, что военные «строго соблюдают нормы международного гуманитарного права».

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