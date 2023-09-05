Мать сбежавшего от насилия жителя Чечни угрожает похитить ребенка его адвоката

Адвокату Татьяне Соломиной, которая оказывала юридическую помощь молодому человеку, сбежавшему из Чечни, начали поступать угрозы. Об этом сообщает кризисная группа СК SOS.

Мать жителя Чечни в телефонном разговоре с ним сказала, что заплатила деньги «отъявленным бандитам», чтобы они похитили 13-летнего ребенка Соломиной.

«Вот эта женщина есть, которая с тобой, которая тебя увезла, мы выяснили ее адрес, мы выяснили, кто она. Мы знали, что у нее 13-летний сын, за ним тоже отправился человек. Это уже не госслужащий, уже вон, с самых низов, самые отъявленные преступники. Мы им заплатили деньги. Ее сына уже караулят, чтобы выкрасть. Эту женщину тоже караулят. Мы наняли самых отъявленных бандитов, заплатив им деньги, чтобы над этой женщиной и ее ребенком провели экзекуцию. Мы просто так никому тебя таскать не позволим», — говорит женщина. Аудиозапись разговора опубликована в телеграм-канале СК SOS.

Молодой человек (его имя не называется) сбежал из Чечни в июле. Тогда, как сообщается, двое неизвестных людей отследили его и сняли с поезда в Тюмени. Позже, чтобы увезти молодого человека обратно в республику, прилетел его отец. Тогда он обратился к Соломиной и она помогла ему вызвать такси и уехать в другой регион.

Когда житель Чечни оказался в безопасности, он позвонил своей матери с просьбой остановить его поиски, но та в ответ начала угрожать Соломиной. Сам молодой человек опасается, что его родные могут его убить. Такие угрозы, как пишет СК SOS, поступали от его отца, а брат говорил, что его «надо отдать в тюрьму к кадыровцам».

Соломина уже обратилась в Следственный комитет и потребовала возбудить уголовное дело из-за угроз жизни и здоровью, подготовки к похищению ребенка и незаконного сбора сведений о частной жизни. Мать жителя Чечни, по ее собственным словам, знает имя и место проживания Соломиной, а также возраст и место обучения ее сына. При этом сама Соломина говорит, что не сообщала информацию о своем ребенке, а ее подзащитный никому не рассказывал о работе с ней.

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