В Реутове судят военного, отправившегося в магазин за пивом с автоматом

В Реутовском гарнизонном военном суде начался процесс по делу лейтенанта-десантника Радика Айсина, который во время дежурства отправился с автоматом в магазин за пивом. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.

Как утверждает следствие, в ночь на 16 февраля Айсин, награжденный медалью за участие в войне в Украине, нес дежурство в городском округе Орехово-Зуево, где базируется 150-й отдельный ремонтный батальон ВДВ. На дежурстве Айсин выпил, а затем приказал подчиненному вскрыть запечатанную комнату хранения оружия и выдать ему оружие. Рядовой приказ исполнил и отдал Айсину автомат АК-74, патронов к которому Айсин, впрочем не взял.

Около двух часов ночи вооруженный автоматом Айсин и двое его подчиненных, одетых в гражданское, отправились в круглосуточный магазин «Вкусняшка». Приехав на место, подчиненные Айсина остались в автомобиле, а сам он с автоматом на плече вошел внутрь и потребовал «самого лучшего пива».

Как говорится в материалах дела, это требование продавец проигнорировала, и тогда Айсин «обругал ее», попутно щелкнув на автомате переключателем огня. Действия Айсина, как пишет «Коммерсантъ», «не произвели никакого впечатления» на других посетителей «Вкусняшки», которые сначала побили его, а затем скрутили и передали, ожидавшим снаружи подчиненным.

По данным «Коммерсанта», от должности Айсина отстранили только после того, как видео его вооруженного похода в магазин появилось в сети. Против него возбудили уголовное дело по нескольким статьям — о хулиганстве (статья 213 УК — до восьми лет лишения свободы), незаконном ношении оружия (статья 222 УК — до 15 лет лишения свободы) и его хищении с использованием служебного положения (статья 226 УК — до 15 лет лишения свободы).

Айсин своей вины не признал, а его адвокат Денис Корсун заявил, что не согласен с квалификацией действий своего подзащитного. По его словам, десантник не мог похитить и незаконно носить закрепленное за ним оружие. Корсун также подчеркнул, что Айсин вернул оружие на место, кроме того, по словам адвоката, Айсин никому не угрожал.

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