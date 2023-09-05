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На подлете к Москве сбиты три беспилотника

08:58 • 05.09.2023

В ночь на 5 сентября силами ПВО сбиты три беспилотника, направлявшиеся к Москве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Около 4:20 ночи он написал об уничтожении в Калужской области и Истринском районе двух дронов, «пытавшихся осуществить атаку на Москву». «Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет», — сообщил Собянин.

Спустя полчаса он уточнил, что «в результате падения обломков в Истринском районе поврежден бытовой объект».

Позже в телеграм-канале мэра появилось новое сообщение. «Силами ПВО был уничтожен еще один беспилотник в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении Москвы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — говорилось в нем.

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