В Белгородской области при обстреле погиб мирный житель 

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что во время повторного обстрела села Козинка Грайворонского городского округа погиб мужчина.

«Леонид Александрович скончался от полученных ран на месте еще до приезда бригады скорой помощи. Еще один человек ранен — женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Гладкова, пострадавшую женщину доставили в центральную районную больницу, где врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.

Около полудня 5 сентября Гладков уже сообщал об обстреле села Козинка. Тогда, по его словам, никто не пострадал. «В результате прилета 8 артиллерийских мин имеются серьезные повреждения в 11 частных жилых домовладениях и 1 легковом автомобиле», — писал Гладков.

Позже он также рассказал, что под «обстрел ВСУ попала окраина села Вязовое Краснояружского района». Он отметил, что осколки снарядов повредили линию электропередач.

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