В Китае строители разрушили фрагмент Великой китайской стены, чтобы сократить дорогу на работу

В китайской провинции Шаньси двое рабочих серьезно повредили часть Великой китайской стены. Об этом сообщает BBC.

По данным местной полиции, рабочие были вынуждены добираться на строительную площадку в обход сохранившегося фрагмента Великой китайской стены. Чтобы сократить дорогу на работу, они с помощью экскаватора расширили и углубили пролом в стене до ширины, которая позволила проехать через него.

Оба рабочих — 38-летний мужчина и 55-летняя женщина — задержаны, начато расследование.

Представители властей подчеркнули, что задержанные нанесли «непоправимый ущерб целостности Великой стены эпохи Мин и сохранности культурных реликвий». Расположенный в уезде Юйю участок Великой китайской стены, построенный в эпоху правления династии Мин, относится к категории историко-культурных объектов, охраняемых на провинциальном уровне.

Великая китайская стена, которую строили и перестраивали непрерывно с 220 года до нашей эры до эпохи правления династии Мин в 1600-х годах, в 1987 году была признана объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Стена постоянно подвергается повреждениям. В 2018 году местная пресса сообщала, что хорошо сохранившимися считаются только 8% стены, а 30% — полностью разрушены.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.