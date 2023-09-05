Во Франции 300 учениц в традиционной мусульманской одежде не допустили до занятий в школах 

Во Франции около 300 учениц, которые пришли в школы в абайе — традиционном мусульманском длинном женском платье — не допустили до занятий. Об этом пишет Русская служба Би-би-си со ссылкой на Министерство образования страны.

На занятия в такой одежде пришли девочки в возрасте от 15 лет. Большинство из них, как сообщается, согласились переодеться и их допустили к урокам. Однако 67 учениц отказались это сделать и их отправили домой. Если родители девочек откажутся подчиниться новым правилам, то учениц исключат.

В конце августа министр образования Франции Габриэль Атталь сообщил, что с 4 сентября запрещается ношение абайи в государственных школах. «Внешний вид учеников в классе не должен сходу выдавать религию. Я принял решение запретить носить абайю в школах», — сказал он.

Запрет на ношение мусульманской одежды во французских школах касается не только девочек. В образовательных учреждениях также запрещен мужской мусульманский костюм — камис. В 2004 году власти Франции запретили носить в школах религиозные символы — большие христианские кресты поверх одежды, еврейские кипы или исламские головные платки.

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