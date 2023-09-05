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В Новокузнецке детсадовцев отправили агитировать за голосование на выборах

14:35 • 05.09.2023

В Новокузнецке воспитательница детсада отправила детей раздавать приглашения на выборы. Об этом пишет издание «Подъем».

Мероприятие организовала руководитель волонтерского сообщества «Добрята», член участкового избиркома и воспитатель детсада №41 Анастасия Нечаева. Об этом она сама рассказала журналистам. 

«Это моя личная задумка. Мы с дочерью решили пройти сначала по квартирам, а потом мне пришла идея: почему бы не создать полноценную акцию в преддверии выборов. И вот провели с ребятками, и еще завтра, может, выйдем. Завтра у нас еще одна акция – в Парке Гагарина. У нас там вторсырье будут собирать. Возможно, мы возьмем с собой листовки и, может быть, там пораздаем – совместим приятное с полезным», — сказала Нечаева.

По ее словам, граждане «очень положительно» реагировали на акцию с участием детей. «Прямо они ребят хвалили, что они такие молодцы у нас: "Молодцы, ребята, так держать!" То есть, они прямо порадовались», — подчеркнула она. 

Нечаева утверждает, что руководство детсада и родители воспитанников были в курсе и поддержали ее инициативу, а вот власти о ней не знали.  

«Они абсолютно не знали. В саду только знала наш руководитель. Она, естественно, одобрила нашу идею, потому что а почему бы и нет? Родители у нас всегда относятся положительно к любым нашим выдумкам, тем более к патриотическому воспитанию. Мы же никого не агитировали, за кого голосовать конкретно. Конечно, родители были предупреждены, что будем проводить акцию», — заверила Нечаева.

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