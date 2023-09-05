Швейцария дважды сняла санкции с российского сенатора для его лечения в стране — «Агентство» 

Власти Швейцарии дважды снимали санкции с российского сенатора, а ныне вице-спикера Госдумы Александра Бабакова. Об этом пишет «Агентство», ссылаясь на данные его взломанной почты, которые опубликовал украинский проект InformNapalm.

Как пишет издание, первый раз Бабакову разрешили въехать в Швейцарию с 19 по 30 июня 2019 года. В распоряжении Государственного секретариата по делам миграции страны, на которое ссылается «Агентство», говорится, что поездка связана с медицинским лечением, а снятие ограничений на въезд не касается других стран Шенгенской зоны. Издание отмечает, что тогда Бабаков если и летал в Швейцарию, то не на все 11 дней, так как 26 июня 2019 года он выступал в Совете Федерации.

Второй раз власти Швейцарии в обход коронавирусных ограничений временно сняли санкции с Бабакова в 2021 году. Ему разрешили въехать в страну для прохождения «планового обследования» с 7 по 17 мая.

«Агентство» отмечает, что нет точной информации о том, воспользовался ли Бабаков этими документами для въезда в Швейцарию. Сам он отказался комментировать изданию эту информацию. При этом в Госсекретариате по делам миграции Швейцарии сказали, что иногда могут делать исключения для тех, кто находится в санкционных списках по дипломатическим или гуманитарным основаниям.

Александр Бабаков попал под санкции Швейцарии в ноябре 2014 года. Его включили в списки как депутата, проголосовавшего за аннексию Крыма.

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