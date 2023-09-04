С начала мобилизации в России возбудили почти три тысячи уголовных дел о преступлениях против военной службы

С момента объявления в России мобилизации в сентябре 2022 года по всей стране против мобилизованных и контрактников возбудили 2930 уголовных дел по статьям о преступлениях против военной службы. Об этом пишут «Сибирь.Реалии» и проект «Система», ссылаясь на результаты собственного исследования.

По их данным, 2630 дел возбудили по статье о самовольном оставление воинской части, а еще 200 за отказ выполнять приказ командира.

В западной части России больше всего дел против военных было возбуждено в Московской (201 дело), Ростовской (156) и Свердловской областях (127). На востоке страны лидером по количеству таких дел (118) стал Приморский край.

В свою очередь, «Медиазона» отмечает, что количество уголовных дел возбужденных против мобилизованных и контрактников растет по экспоненте.

Так, в январе 2023 года их было 82, в марте – 378, а в июле – уже 522 дела. При этом только за первые четыре месяца 2023 года в российские суды поступило больше дел против военнослужащих, чем за весь 2022 год.

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