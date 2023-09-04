В ООН не считают геноцидом происходящее в Украине

Международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине не признала происходящее в стране геноцидом. Об этом пишет «Радио Свобода».

«На данном этапе мы все еще не пришли к выводу, что [в Украине] происходит геноцид», — сказал глава комиссии Эрик Мьосе. Он отметил, что пока у комиссии нет «достаточных доказательств, которые соответствовали бы юридической квалификации Конвенции о геноциде», но расследования, по его словам, продолжаются.

«Это вопрос умысла, умысла преступников. Должна быть „потребность“ уничтожить определенную группу. И такое уничтожение, согласно Конвенции, должно быть физическим или биологическим. Это те жесткие условия [для признания геноцида], которые подтверждены судебной практикой», — подчеркнул Мьосе.

Он также отметил, что комиссия ООН обнаружила «большое количество военных преступлений». В частности, речь идет о пытках и атаках по энергетической инфраструктуре Украины, которые продолжаются с октября 2022 года.

«Вопрос состоит в том, следует ли рассматривать их как преступления против человечности... И мы определили, что есть признаки того, что это может быть преступлением против человечности. Поэтому я считаю, что полезно посмотреть на все в контексте», — подытожил Мьосе.

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