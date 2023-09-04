В программе «Вести недели» от 3 сентября на телеканале «Россия» вышел сюжет о том, как строители помогают защищать Москву от прилетов беспилотников. В кадре показали систему ПВО около резиденции Путина.

В съемках репортажа поучаствовал в том числе Сергей Собянин, он поблагодарил строителей за ежедневную работу на объектах ПВО. Затем корреспондент «Вестей» Андрей Медведев рассказал, что некоторые площадки для систем противовоздушной обороны в Москве построили за сутки. «24 часа — и там, где не было ничего, стоит насыпь для “Панциря” или радара, а вокруг небольшой городок: баня, душ, столовая, водоснабжение», — сказал он.

Собянин добавил, что московские власти «беспрекословно» выполняют просьбы Минобороны «в самые сжатые сроки». «Весь научно-технологический потенциал Москвы тоже используется для того, чтобы помочь ПВО защитить Москву и москвичей», — заявил мэр.

Журналисты «Радио Свобода» проанализировали кадры, показанные в сюжете «Вестей», и геолоцировали площадку для размещения ПВО «Панцирь С-1». Выяснилось, что она находится рядом с поселком Заречье — это менее чем в 10 километрах от резиденции Путина в Ново-Огареве.

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