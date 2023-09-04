Пользовательница Twitter рассказала, что ее не пустили в Большой Меншиковский дворец в Петергофе, потому что она была на инвалидной коляске и могла «поцарапать лестницу». Сотрудники музея предложили ей остаться на первом этаже и посмотреть фильм.

По словам девушки, перед входом в музей у нее и ее мамы спросили, смогут ли они «затащить» наверх коляску. «Затащить, а не поднять, это значит поднять коляску на задних колесах. Но когда мы подошли к паркетной лестнице, нам сказали, что мама должна нести коляску, а я подниматься. Потому что мы можем поцарапать лестницу», — написала она.

В Петербурге для меня многое происходит впервые, сегодня меня впервые куда-то не пустили потому что я была на инвалидной коляске. Этим местом стал Петергофский музей. Перед входом в музей у нас с мамой только спросили сможем ли мы затащить коляску?

👇🏻 pic.twitter.com/9GDoewi1xq — Вселенная (@universe_though) September 3, 2023

Девушка добавила, что на входе в музей выдают коляски с такими же колесами, которые нельзя поднимать по лестницам. «К нам вышла администратор и предложила посмотреть музейный фильм, мы не стали», — добавила пользовательница Twitter. Судя по ее аккаунту, она приехала в Санкт-Петербург на лечение.

Издание «Бумага» пишет, что девушку зовут Екатерина, и что она подала жалобу в министерство культуры. «Жаль, что на сайте Петергофа не пишут, что Петергофский музей не оборудован для колясочников. Сами сотрудники нам не грубили, но и не предлагали альтернативные варианты для посещения экспозиции. До этого я никогда не сталкивалась с подобными ограничениями», — сказала она журналистам.

На сайте Петергофа говорится, что посетителям с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата доступен лишь первый этаж Большого Меншиковского дворца и комната с видеоэкскурсией по музею. Представители учреждения в разговоре с «Газетой.Ру» выразили сожаления по поводу произошедшего и пообещали решить проблему с доступностью второго этажа дворца в ближайшее время.

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