В Петербурге предпринимателю вынесли приговор из-за его решения не сообщать о найденных захоронениях времен Второй мировой войны

Тосненский городской суд Ленинградской области оштрафовал на 2,4 миллиона рублей бизнесмена Юрия Мацко по делу о повреждении советского воинского захоронения (пункт «б» части 2 статьи 243.4 УК). Внимание на это обратила «Медиазона».

Уголовное дело в отношении Мацко возбудили в июне 2021 года. Тогда он был гендиректором «Эврикала». На земельном участке в Тельмановском сельском поселении, принадлежащем этой компании, рабочие обнаружили воинское захоронение времен Второй мировой войны. По версии следствия, Мацко лично дал указание вывезти грунт вместе с костями и никому не сообщать об этой находке. В октябре того же года расследование завершилось и дело поступило в суд.

Как пишет ТАСС, Мацко в содеянном не раскаялся и не признал свою вину. При этом агентство отмечает, что дело Мацко — первое в стране, возбужденное по статье об уничтожении либо повреждении воинских захоронений, которое дошло до суда.

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