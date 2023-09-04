Российское Минобороны заявило о двух сбитых дронах и четырех уничтоженных десантных катерах

В Минобороны России отчитались о двух сбитых украинских беспилотниках и четырех уничтоженных десантных катерах.

«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области», — сообщается в телеграм-канале ведомства. Там уточнили, что атаки беспилотников произошли около часа ночи.

Кроме того, в Минобороны утверждают, что в северо-западной части акватории Черного моря российским военным удалось уничтожить четыре украинских десантных катера.

«Самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены 4 быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья», — сообщили в ведомстве.

Украинская сторона эти сообщения никак не комментировала.

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