Жителя Курской области приговорили к 20 годам заключения по делу о «госизмене»

Курский областной суд приговорил 44-летнего жителя Железногорска Сергея Коршакова к 20 годам заключения, первые три года он проведет в тюрьме, а оставшиеся годы — в колонии строгого режима. На соответствующее сообщение объединенной пресс-службы судов региона обратила внимание «Медиазона».

Как говорится в сообщении суда, Коршакова признали виновным сразу по нескольким статьям — о государственной измене (статья 275 УК), незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере (часть 5 статьи 228.1 УК) и приготовлении к нему (часть 1 статьи 30; часть 5 статьи 228.1 УК), а также в подготовке диверсии организованной группой (часть 1 статьи 30; пункт «а» части 2 статьи 281 УК).

Из материалов суда следует, что в деле был еще один обвиняемый — 36-летний житель Железногорска Сергей Полянский. Его приговорили к десяти годам заключения с отбыванием первых трех лет в тюрьме, признав виновным в незаконных приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков в особо крупном размере (часть 3 статьи 228 УК).

Какие-либо подробности этого дела неизвестны. Из-за того, что фигурантов обвиняли в том числе в «госизмене», весь процесс прошел в закрытом режиме.

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