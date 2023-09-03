В Ростовской области после избиения военной полицией умер контрактник из Свердловской области Михаил Пичугин. Об этом сообщает «Агентство» и пишет телеграм-канал «Осторожно.новости». Оба издания ссылаются на его родных.

Они рассказали, что 46-летний Пичугин подписал контракт на два года 3 июня 2023 года. После этого, его отправили на обучение в Оренбургскую область. По словам его сестры и жены, там Пичугина били. Он присылал жене фотографии и видео, на которых видны синяки на лице, а также сломанные пальцы в гипсе.

В начале августа Пичугина отправили в пункт временной дислокации рядом с городом Миллерово в Ростовской области. В один из дней он вместе с сослуживцами отправился на речку. Там они выпивали и были замечены сотрудниками военной полиции, которые приковали Пичугина наручниками к дереву и избили. Об этом он сам успел сообщить родственникам.

Спустя некоторое время Пичугину стало плохо, его госпитализировали, а в больнице сделали ему операцию, на следующий день после которой он умер. О смерти Пичугина родственникам сообщил сослуживец, а не его командиры.

Брат Пичугина приехал в морг за его телом. Там ему сообщили, что смерть наступила из-за травмы головы. При этом на руке у погибшего видны кровавые следы, похожие на следы от наручников.

Следователь Военного следственного управления СК по Южному военному округу Илья Дзюин сказал родственникам Пичугина, что, если будут обнаружены соответствующие доказательства, он возбудит уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровья, повлекшим смерть по неосторожности. Однако дело до сих пор не возбуждено.

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