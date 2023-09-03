Минцифры предложило блокировать сайты с инструкциями по обходу блокировок

Министерство цифрового развития опубликовало проект постановления, согласно которому Роскомнадзор получит право блокировать сайты с информацией о способах обхода блокировок.

В документе предлагается расширить критерии, на основании которых Роскомнадзор сможет ограничивать доступ к ресурсам, где есть «информация о способах и методах обеспечения доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации». Общественное обсуждение этой инициативы будет проходить до 15 сентября на портале проектов правовых актов.

Некоторые депутаты Госдумы поддержали инициативу Минцифры. Так, заместитель главы комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи нижней палаты парламента Андрей Свинцов назвал блокировку VPN-сервисов «эффективной», но при этом отметил, что вводить наказание за использование таких ресурсов не планируется.

«Очень много различных уловок, VPN-сервисов уже заблокировано, системная борьба будет продолжаться. Все возможные инструменты надо использовать, и мы видим, как сильно, если не сказать катастрофично, упал трафик на запрещенных социальных сетях и как успешно развиваются наши социальные сети», — сказал он изданию «Подъем».

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