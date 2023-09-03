В сети появились кадры перестрелки полицейских и нелегальных добытчиков нефрита в Бурятии

В Бурятии произошла перестрелка между полицейскими и нелегальными добытчиками нефрита. Видеозапись инцидента, в частности, опубликовали телеграм-каналы Baza и «Весь Улан-Удэ».

Как сообщается, кадры перестрелки были сняты еще 26 июля. Агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД сообщало, что силовики применили табельное оружие при задержании нелегальных добытчиков нефрита в Окинском районе Бурятии.

На кадрах, снятых на нагрудную камеру одного из полицейских, видно как он выпускает целый рожок патронов поверх голов группы мужчин. После этого он отбегает за пригорок и перезаряжает автомат. В это время за кадром слышны одиночные выстрелы, но кто стреляет непонятно.

Затем полицейский с камерой возвращается к группе мужчин, среди которых есть как минимум один конный. «Это полиция, всем оставаться на местах, слазим с коней, все легли на землю, я буду стрелять», — кричит полицейский. «На Украину езжай, там постреляешь», — отвечает ему человек, сидящий верхом на коне.

Требование лечь на землю мужчины так и не выполнили, в какой-то момент один из них попытался сесть за руль квадроцикла. Силовик помешал ему это сделать, завязалась потасовка, в ходе которой полицейский как минимум дважды выстрелил в мужчину. На этом видео обрывается.

«Всего полицейскими задержано 30 мужчин в возрасте от 17 до 42 лет, незаконно находящихся на территории месторождения нефрита. Все они — жители сел и улусов Окинского района Бурятии. С места происшествия изъято 8 квадроциклов и более 80 килограммов незаконно добытого нефрита», — говорится в сообщении регионального МВД.

Там также сообщили, что местного жителя, которого ранил полицейский, госпитализировали. 24 задержанных арестовали по статье о неповиновении сотруднику полиции на сроки от пяти до десяти суток. Против пятерых участников инцидента возбудили уголовные дела о применении опасного для жизни насилия к полицейскому (часть 2 статьи 318 УК РФ). Им грозит до десяти лет лишения свободы.

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