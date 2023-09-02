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Директора Института США и Канады РАН уволили после того, как он написал колонку о мифах российской пропаганды

14:11 • 02.09.2023

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов рассказал ТАСС, что его отстранили от должности. Незадолго до этого он написал колонку о мифах российской пропаганды для «Независимой газеты».

Причины расторжения договора неизвестны. «Есть статья трудового договора такая — по инициативе учредителя, она вот так формулируется», — сказал Гарбузов. 

29 августа в «Независимой газете» вышла колонка «об утраченных иллюзиях уходящей эпохи», в которой Гарбузов разобрал главные мифы о Западе, которые использует российская пропаганда. 

«Сегодня на волне антизападных настроений в атмосфере псевдопатриотического безумства, охватившего регулярно слушающее “старые песни о главном” население России, которое с поразительной легкостью, наивно и бездумно воспринимает тезисы тотальной государственной пропаганды, создаются новые мифы, а вместе с ними формируется и современное утопическое сознание. Эти мифы распространяются денно и нощно посредством нового поколения хорошо проплаченных профессиональных политических манипуляторов и участников многочисленных телевизионных ток-шоу», — писал он. 

По словам Гарбузова, цель создания этих антизападных мифов — в погружении общества «в мир иллюзий и сопровождаемое великодержавной и патриотической риторикой нескрываемое и намеренное бессрочное удержание власти любой ценой, сохранение собственности и политического режима нынешней правящей элитой и интегрированным с ней олигархатом».

«Медуза» обратила внимание на то, что колонку раскритиковали сотрудники пропагандистских СМИ. Например, ведущий радио «Комсомольская правда» Сергей Мардан сравнил текст Гарбузова с постами Игоря Стрелкова. 

Валерий Гарбузов — доктор исторических наук и член-корреспондент Российской академии наук. Он работал в Институте США и Канады РАН с 2000 года. В феврале 2016 года Гарбузов был избран его директором.

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