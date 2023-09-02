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На жителя села в Приморье, который гулял в платье и парике, составили протокол о «пропаганде ЛГБТ и смены пола»

12:07 • 02.09.2023

На 49-летнего жителя села Варфоломеевка Приморского края составили протокол о «пропаганде ЛГБТ и смене пола» (часть 1 статьи 6.21 КоАП) после того, как он вышел на прогулку в платье и парике. Об этом говорится на сайте регионального управления МВД, обратила внимание «Медиазона».   

В МВД сообщили, что утром 2 сентября жители Варфоломеевка обратились в дежурную часть местного полицейского отделения и рассказали о мужчине, который гулял в женской одежде и парике. Силовики установили личность гражданина, «внешность которого вызвала жалобы односельчан и общественное порицание». Его задержали и доставили в ОВД, где он признал вину и раскаялся, говорится на сайте ведомства. 

Ожидается, что скоро материалы его дела поступят в суд. По статье о «пропаганде ЛГБТ и смене пола» мужчине грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей. 

5 декабря 2022 года Владимир Путин подписал закон о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и смены пола» среди людей любого возраста. До этого «ЛГБТ-пропаганда» была запрещена в России только среди несовершеннолетних. За нарушение этого запрета предусмотрены штрафы до 400 тысяч для физлиц и до пяти миллионов — для юрлиц.

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