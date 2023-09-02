Классный руководитель школы №45 в Чите увел пятиклассника с ДЦП с праздничной линейки и оставил его наблюдать за происходящим из пустого спортзала. Об этом мать школьника рассказала изданию «Чита.Ру».

1 сентября ребенок попросил родителей не провожать его в школу и специально пришел на линейку на полчаса заранее, чтобы пообщаться с друзьями и сфотографироваться. По словам матери, в школе он наткнулся на классного учителя, который позвал его с собой и попросил остаться сидеть в спортзале.

«Ребенок даже не понял, почему там нужно сидеть, думал, там соберутся одноклассники. Он будто от него избавился, что ли. Ребенок пытался там из окна хоть что-то увидеть, снять. Он потом постеснялся и побоялся туда выйти. Он так ждал этот праздник, а как вернулся домой — на нем лица не было», — рассказала женщина.

По ее словам, у ее 11-летнего сына легкая форма детского церебрального паралича, из осложнений есть только хромота. Когда женщина позвонила учителю и спросила, почему он посадил ее ребенка в спортзал, тот ответил: «Я откуда знаю, как с ним взаимодействовать». Мать ученика уверена, что преподаватель специально изолировал ребенка из-за его особенности: «Вот так настраиваешь ребенка, что он такой же, как все, ничем не отличается, а тут классный руководитель с большим стажем».

Учитель сказал «Чите.Ру», что отвел пятиклассника в спортзал, потому что тот слишком рано пришел на линейку и мог плохо себя почувствовать из-за долгого пребывания на жаре.

«Этого ребенка я не знаю. Он пришел рано, я его посадил на скамеечку, чтобы он посидел. Когда классы построились, я к нему пошел, спросил, пойдет ли он на линейку, он сказал: “Нет, я здесь останусь”. Я же не знаю всех этих особенностей, сколько ему можно находиться на улице, сколько нельзя. Мамы не было. Когда начался классный час, он к нами присоединился», — рассказал учитель. Теперь он думает о том, чтобы отказаться от классного руководства.

В прокуратуре Забайкальского края заявили, что проводят проверку по факту произошедшего.

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