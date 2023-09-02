В Минобороны отчитались, что в ночь на 2 сентября российские военные сбили три морских беспилотника в акватории Черного моря у Крымского моста.

По данным ведомства, первая атака произошла около 23:15 по московскому времени. Еще два морских безэкипажных катера попытались атаковать Крымский мост в 2:10 и 2:20. Сам мост ночью перекрывали на три с половиной часа.

Также в Минобороны отчитались о двух перехваченных беспилотниках над территорией Белгородской области.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.