Поддержать
Новости

Минобороны отчиталось о трех сбитых морских беспилотниках у Крымского моста

11:09 • 02.09.2023

В Минобороны отчитались, что в ночь на 2 сентября российские военные сбили три морских беспилотника в акватории Черного моря у Крымского моста. 

По данным ведомства, первая атака произошла около 23:15 по московскому времени. Еще два морских безэкипажных катера попытались атаковать Крымский мост в 2:10 и 2:20. Сам мост ночью перекрывали на три с половиной часа.

Также в Минобороны отчитались о двух перехваченных беспилотниках над территорией Белгородской области.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»