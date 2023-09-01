Владимир Путин провел открытый урок «разговоров о важном» для российских школьников. В нем участвовали около 30 учащихся. Президент рассказал детям о победах в Великой Отечественной войне, пообещал выделить 1,9 триллиона рублей на развитие «новых регионов» и поддержал идею внедрения занятий по китайскому языку в школах.

В начале урока Путин поздравил школьников и учителей с началом нового учебного года. Во вступительной речи он вновь заявил, что россияне «непобедимы». «Я понял, почему мы победили в Великой отечественной войне. Победить такой народ с таким настроем невозможно. Мы абсолютно непобедимы, и сейчас такими являемся», — сказал он.

Когда школьница из Мелитополя Запорожской области спросила Путина о плане развития «новых регионов», президент сказал, что в ближайшие два с половиной года на эти цели будет выделено 1,9 миллиардов рублей. «Новыми регионами» российские власти называют аннексированные регионы Украины — Херсонскую, Донецкую, Луганскую и Запорожскую области.

Школьник из Татарстана рассказал президенту, что увлекается сборкой и пилотированием дронов, и пожаловался, что запуск беспилотников мешает ему заниматься этим хобби. В ответ Путин сообщил, что до 2030 года в России должны подготовить миллион специалистов в области беспилотного пилотирования.

Одна из учениц рассказала Путину, что в качестве эксперимента хочет отправить на МКС бактерии нефтедеструкторов, которые используются для утилизации разливов нефти. «Они нас не съедят? […] Очень важно, чтобы они нас не съели. […] Надо все держать под контролем», — ответил президент. Он пожелал школьнице успехов, чтобы «букашки съели все, что нам не нужно, и до нас не добрались».

Кроме прочего, во время встречи с учащимися президент поддержал идею по внедрению уроков китайского и других восточных языков в школьную программу. Затем Путин объявил о скорой встрече с главой Китая Си Цзиньпином и назвал его «другом». В финале встречи он призвал школьников «любить Россию».

Другие российские чиновники сегодня тоже провели день в учебных учреждениях. Премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин сходили на урок третьеклассников по окружающему миру и оценили новый учебник, в котором на карту России добавлены оккупированные украинские территории.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова выступила перед учащимися Горчаковского лицея МГИМО и рассказала школьникам про отмену русской культуры на Западе.

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