В Нижнем Новгороде первоклассников на 1 сентября одели в военную форму и дали им в руки оружие

В нижегородской школе №172 несколько первоклассников для участия в линейке на День знаний одели в военную форму и дали им в руки оружие. Об этом сообщает местное издание NewsNN.

Ранее некоторые родители выступали против такой формы одежды. «Выдали военную форму (для всех, даже девочкам), которая на сто размеров больше, и заставляют так идти на линейку 1 сентября. Вместо бантов и праздничной школьной формы», — рассказала мама одного из учеников.

Позже стало известно, что родители вернули военную форму в школу и отказались от проведения линейки в таком формате. Руководство школы №172 тогда заявило, что форму раздали не для проведения линейки 1 сентября, а для внеклассных занятий кадетских классов. Там также пообещали, что торжественное построение на День знаний пройдет в традиционной для учеников одежде — белый верх и черных низ.

В то же время одна из мам, которая опубликовала фотографии военной формы, сообщила о завуалированных угрозах, поступивших от руководства школы: «Пишет училка и давит. Говорит, убери публикации, не говори никому, не с того начинаете учебный год».

Судя по фотографиям, распространившимся в сети, в военную форму на линейке были одеты только несколько детей. Большинство учеников все же пришли в гражданской одежде.

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