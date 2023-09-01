На Кипре арестовали россиянина по обвинению в закупке электроники для российской армии

На Кипре по запросу США арестовали 33-летнего гражданина России и Германии Артура Петрова. Его обвиняют в незаконных закупках американской электроники для поставок российской армии, контрабанде, мошенничестве и отмывании денег, сообщает Минюст США.

«Петров вступил в сговор с целью контрабанды в Россию американских микроэлектронных технологий, имеющих военное применение, в частности компонентов, которые российские военные использовали при несправедливом вторжении в Украину», — говорится в заявлении Минюста.

Там также отмечается, что для закупок электроники Петров использовал подставные компании, зарегистрированные в третьих странах. Американским поставщикам он, по данным властей США, говорил, что компоненты будут применяться в системах пожарной безопасности на Кипре или в других странах. «На самом деле компоненты предназначаются для компании “Электроком” в России, которая поставляет продукцию для российской армии», — пояснили в американском Минюсте.

Всего Петров и еще двое его сообщников (их имена не называются) закупили у американских дистрибьюторов и отправили в Россию компоненты на сумму более 225 тысяч долларов. Посольство России в Никосии сообщило, что проверяет информацию об аресте Петрова.

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