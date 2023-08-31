Несколько девушек обвинили российского композитора в сексуализированном и психологическом насилии

Восемь девушек обвинили российского 33-летнего композитора Кирилла Широкова в психологическом, физическом, а также сексуализированном насилии во время их отношений. Свои истории они опубликовали в фейсбуке, а также сделали совместное заявление. Внимание на это обратило издание Kosa.media.

«На протяжении более 13 лет Кирилл регулярно оскорблял своих сексуальных партнеров словесно, умышленно причинял им психологическую и физическую боль. Он душил, наносил порезы лезвиями, бросал предметы, принуждал к сексу, насиловал, настраивал против родственников, коллег и друзей, манипулировал, газлайтил, фетшеймил, преследовал, лишал сна и шантажировал суицидом», — говорится в заявлении.

Бывшая жена Широкова Ариадна Мэй, которая училась с ним на одном курсе композиторского факультета, рассказала, что начала замечать отклонения в его поведении с первых дней совместной жизни.

«Первое, что он начал делать, это держать меня всегда при себе. Если я хотела записаться в репетиторий, он оскорблял и унижал меня. Много вещей было направлено на подавление воли. Унижал мои способности, говоря что мне лучше чего-то не делать, потому что это полное “говно”. Он не давал развиваться мне, как личности. В итоге я стала пить. Каждый вечер, чтобы заглушить душевную боль и уснуть», — пишет Мэй.

По ее словам, из-за действий Широкого она «потеряла смысл жизни и стала выбирать варианты, как покончить с собой». Мэй также рассказала, что однажды Широков пытался ее изнасиловать: «С безумными глазами и в полном неадеквате, Кирилл содрал с меня одежду и стал говорить, что сейчас изнасилует меня. Он швырнул меня на кровать и стал скручивать, чтобы я не дергалась, пытаясь сделать то, что пообещал. <...> Каким-то чудом я вырвалась, но он снова схватил меня и прижал к стене. Стал душить меня, говоря мне, какая я тварь и что должна сдохнуть».

Мэй удалось позвать на помощь, так как они с Широковым жили на первом этаже общежития. Тогда он, по словам девушки, испугался и убежал. Однако после этого случая психологическое насилие, как пишет Мэй, продолжилось. Спустя месяц она смогла сбежать к родителям. «Если пройтись "по мелочам", то еще Кирилл неоднократно настаивал резать меня лезвием при половом акте. Заставлял заниматься анальным сексом без лубриканта, что для меня было крайне болезненным», — добавила Мэй.

Другая девушка по имени Даша пишет, что состояла в романтическим отношениях с Широковым чуть дольше двух лет с конца 2016 по начало 2019 годов. По ее словам, он был для нее абсолютным авторитетом и она находилась под его сильным влиянием.

«С самого начала отношений он критиковал мою речь, степень эрудированности, степень открытости, отсутствие возможности зарабатывать больше денег, отсутствие денег в принципе, мою зависимость от него, способы общения с другими людьми, мои прошлые отношения, мои выборы, количество сна, отсутствие инициатив в разных областях моей жизни, а потом наличие этих инициатив», — вспоминает Даша.

Она рассказала, что спустя несколько месяцев после начала отношений, Широков начал ее игнорировать и Даша даже начала планировать самоубийство. «Спустя два года после отношений с Кириллом я обратилась к психотерапевту, а затем к психиатру. Мне поставили диагноз пограничное расстройство личности. Людям с этим расстройствам очень тяжело переносить эмоциональное отстранение близкого человека», — отмечает девушка.

Кроме того, по ее словам, Широков много раз при ней «сексуально домогался» ее подруги, принуждал ее саму к сексу, а также угрожал самоубийством, если Даша от него уйдет. «Он не применял ко мне физического насилия, но эффект от психологического давления во времени достиг для меня абсолютно разрушительных масштабов», — пишет Даша.

Ксения жила с Широковым полтора года с осени 2012 по конец апреля 2014 годов. Она рассказывает, что Широков угрожал убить ее, если она его бросит, а потом начал угрожать и самоубийством.

Бывшие партнерши Широкова Василиса Филатова, Анна Хлесткина и Екатерина Калюжная рассказали, что подвергались психологическому насилию. Катя Овечкина написала, что встречалась с Широковым несколько месяцев в 2015 году. По ее словам, он также применял к ней психологическое насилие и постоянно принуждал к сексу. «Ночью я не могла уснуть и продолжала читать тексты бывших партнеро_к Кирилла о пережитом ими насилии, а когда увидела упоминания о его намерениях вступить в сексуальныую связь с несовершеннолетними, внутри что-то сломалась», — рассказала девушка.

Последней известной пострадавшей от действий Широкова стала композиторка Полина Коробкова. Она рассказала, что Широков лишал ее сна, принуждал к сексу, оскорблял, а также занимался фетшеймингом, зная, что у нее раньше была анорексия. В апреле этого года, по словам Полины, Широков неожиданно напал на нее и стал душить. Она потеряла сознание, а когда пришла в себя, то не могла говорить и плохо себя чувствовала еще несколько дней.

После появления совместного заявления девушек Кирилл Широков прокомментировал его на своей странице в фейсбуке. «Я чувствую глубокое сожаление и раскаяние. Сложно написать больше. Я планирую начать терапию, и мне очень жаль, что я не начал ее очень давно», — написал он.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.