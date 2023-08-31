На подлете к Москве сбит беспилотник

В Воскресенском районе Московской области в ночь на 31 августа силами ПВО сбит беспилотник, который направлялся в сторону Москвы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего», — написал он.

Атака беспилотника привела к задержкам и отменам рейсов в московских аэропортах. Как пишет телеграм-канал Baza, план «Ковер», который вводят при обнаружении «нежелательных» летающих объектов, был объявлен в аэропортах «Домодедово» и «Внуково».

По данным «Коммерсанта», всего во «Внуково» отменили три рейса и еще 14 задержали, в «Домодедово» отменили один рейс и задержали 16, а в «Шереметьево» задержали восемь рейсов.

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