Бывшего священника приговорили к трем годам колонии по делу о военных «фейках»

Калининский суд Петербурга приговорил бывшего православного священника Дмитрия Курмоярова к трем годам колонии общего режима по делу о распространении «фейков» о российской армии (пп.г,д ч.2 статьи 207.3 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Суд также запретил Курмоярову администрировать интернет-ресурсы в течение двух лет. Он, как отмечается, полностью признал вину и раскаялся.

Поводом для возбуждения уголовного дела против священника стали ролики на ютьюбе, в которых Курмояров рассуждал о действиях российских военнослужащих в Украине с точки зрения христианства.

«Курмояров предлагал объявить акцию гражданского неповиновения, пытался рассуждать о том, что ждет российскую армию дальше, разоблачал "ложь кремлевской пропаганды: где вы были все эти 8 лет?", указывал, кто будет в аду, а кто в раю, дополняя все вышеизложенное счетом для сбора пожертвований для тех, кто хочет "верить разумно"», — говорится в сообщении пресс-службы судов Петербурга.

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