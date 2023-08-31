Брянск атаковали беспилотники. Об этом в своем телеграм-канале сообщил местный губернатор Александр Богомаз.

По его словам, «благодаря бдительности наших граждан» в небе над городом были замечены три беспилотника, которые затем были сбиты бойцами Росгвардии с помощью антидронового ружья. «Пострадавших и разрушений нет», — добавил он.

В свою очередь, Mash пишет, что Брянск атаковали не три беспилотника, а пять. По данным телеграм-канала, местные жители слышали взрывы в небе над городом и в районе аэродрома.

Один из дронов, как сообщается, упал на гостиницу Управления делами правительства области, которая расположена примерно в ста метрах от здания региональной администрации. Mash утверждает, что власти перекрыли центр города для людей и автомобилей.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.