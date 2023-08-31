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Российские силовики заявили о разгроме группы украинских диверсантов в Брянской области

10:04 • 31.08.2023

ФСБ, МВД и Росгвардия разгромили группу украинских диверсантов, проникшую на территорию Брянской области. Об этом сообщают РИА «Новости» и другие российские государственные информагентства без указания источников.

По данным агентств, украинская диверсионно-разведывательная группа состояла из  кадровых сотрудников СБУ, военнослужащих ГУР и Службы специальных операций минобороны Украины. Они якобы планировали теракты на объектах российской военной и энергетической инфраструктуры.

Как сообщается, в результате боя, который произошел в Невельском районе Брянской области, двое украинских диверсантов были убиты, а еще пятеро взяты в плен.

В ФСБ отметили, что у каждого члена ДРГ был с собой «внушительный багаж различных средств поражения»: автоматы, взрывные устройства и гранаты.

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