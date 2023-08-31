Житель Александровска три недели избивал и насиловал жену, а затем отрубил ей кисть 

В Александровске арестовали местного жителя, который три недели бил и насиловал свою жену, после чего отрубил ей правую кисть. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Пермскому краю, а также пишет «Комсомольская правда».

По данным следствия, 27-летний ранее судимый мужчина (СК не называет его имя) «ножом ампутировал кисть правой руки своей сожительнице». Его обвиняют по двум статьям: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) и изнасилование (ч. 1 ст. 131 УК РФ).

«Комсомольская правда» пишет, что обвиняемого зовут Владислав, а его жену — Анастасия. Она рассказала изданию, что в июне 2023 года после того, как она вернулась с пятилетним сыном от родителей Владислав пристегнул наручниками ее руку к ноге, взял боксерские перчатки и начал ее бить. «Хочу, чтобы ты ходила со сломанным носом», — приводит слова Владислава «Комсомольская правда».

Анастасия рассказала, что избиения продолжались три недели. По ее словам, Владислав принимал наркотики, а в последние девять дней заставлял принимать их и ее. В какой-то момент он обрил ее наголо, а 30 июня принес из гаража топор и начал обвинять девушку в неверности.

«В конечном счете он заставил записать меня видео, где я признаюсь, что занимаюсь проституцией, что моя мама и подруга — сутенеры, а крышует нас глава города. Я – лысая, вся в синяках и крови говорила все это на камеру, лишь бы он перестал меня бить», — рассказала Анастасия.

По ее словам, Владислав угрожал отрубить ей обе руки и посадить на цепь в гараже. Одну из своих угроз он выполнил и семью ударами отнял кисть правой руки девушки. После этого он попытался остановить кровь, но когда не получилось, то отдал соседке ключи, сел с ребенком в такси и уехал на съемную квартиру. Там на следующий день его задержали полицейские.

Находясь в СИЗО Владислав, как пишет «Комсомольская правда», позвонил Анастасии и угрожал отобрать ребенка, если она расскажет полицейским о наркотиках и сексуализированном насилии.

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