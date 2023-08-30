В Ростовской области совет помощи женщинам возглавил мужчина

Власти Ростовской области решили создать совет по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы. Как говорится в соответствующем постановлении областного правительства, этот совет будет заниматься, в частности, профилактикой социального неблагополучия женщин, а также вопросами сохранения их здоровья, улучшения качества жизни и повышения их роли в обществе.

Согласно документу, в состав совета вошли 14 членов правительства Ростовской области. Из них восемь женщин и шестеро мужчин. Главой совета также стал мужчина — замгубернатора Ростовской области Андрей Пучков.

Пользователи соцсетей раскритиковали такое решение, на что в пресс-службе областного правительства ответили: «Если гендерно подходить, то женщин в составе очень много. Как мужчина он [Пучков] больше будет заботиться о женщинах».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.