В Израиле отменили гастроли российского театра «Ленком» из-за его актеров, поддержавших войну

Показы спектакля «Поминальная молитва» московского театра «Ленком», которые должны были состояться в тель-авивском театре «Габима» в Израиле, перенесли на неопределенный срок. Об этом объявил организатор гастролей российского театра, продюсер Гади Орон. Его заявление 28 августа опубликовала израильская газета Haaretz.

«Мы не предполагали таких волнений „за“ и „против“, которые возникли из-за российско-украинского конфликта. Мы считаем, что нет нужды разжигать еще больше разногласий в обществе. Поэтому, посоветовавшись с руководством театра „Габима“, мы решили освободить даты и отложить визит театральной труппы „Ленкома“ в Израиль», — заявил продюсер.

Показы спектакля должны были состояться в конце октября, однако 26 августа местные антивоенные активисты опубликовали петицию, в которой потребовали их отмены. По словам авторов петиции, некоторые актеры «Ленкома», играющие в этом спектакле, активно поддерживают российское вторжение в Украину.

Так, Андрей Леонов передал грузовой автомобиль, принадлежавший его семье, с гуманитарной помощью «для санитарно-медицинских служб в зоне СВО». Кроме того, в спектакле задействованы актриса Олеся Железняк, которая выступала в поддержку Владимира Путина и критиковала Владимира Зеленского, а также Виктор Раков, подписавший письмо в поддержку российского вторжения в Украину.

«Они планируют приехать в конце октября со спектаклем „Молитва“ по произведениям Шолом-Алейхема, который, наверное, переворачивается в гробу от одной мысли об этом, и Григория Горина, известного своей добротой и состраданием к человечеству», — говорится в петиции.

Через сутки после публикации петиция набрала пять тысяч подписей, а еще через день организатор показов объявил об их отмене.

29 августа руководство «Ленкома» прокомментировало отмену своих гастролей в Израиле, опубликовав открытое письмо в «Российской газете».

В нем, в частности, говорится, что «воодушевление „ленкомовцев“ и ожидания тысяч израильтян» стали «душить грязные ручонки тех, для кого отсутствие памяти, испытанные методы угроз с националистическим душком и визгливым кликушеством, уже, к сожалению, стали разрушительной нормой». Авторы письма также пожаловались, что на «Ленком» «обрушился шквал помойного словоблудия низкого пошиба, перемежающегося с угрозами „местечковой коммунальной кухни“».

В нем также говорится, что «корчащиеся в бессильной злобе израильские „Иваны, не помнящие родства“» показали «неприглядный вид „защитников Украины“, сыто сидящих на государственных шеях различных стран». Кроме того, в тексте упоминаются открытые марши в честь Бандеры в Украине, многолетняя война «против русских на Донбассе» и Холокост со Второй мировой войной, к которым, по мнению авторов письма, привела «подобная наивная слепота».

Требования отменить показы в «Ленкоме» назвали «культурным терроризмом», а активистов, выступивших против гастролей, — «клоунами», порекомендовав им отправиться на защиту Украины «с оружием в руках».

В свою очередь, директор «Ленкома» Марк Варшавер в комментарии РИА Новости заявил, что гастроли театра в Израиле откладываются из-за поступающих угроз, а решение отменить показы принял сам театр.

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