Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву 

В ночь на 30 августа российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

«Такого мощного нападения Киев не ощущал с весны. Враг совершил массированную, комбинированную атаку с использованием беспилотников и ракет. Несколько групп дронов атаковали в Киев по разным направлениям. Вскоре в столицу полетели ракеты, запущенные с бортов стратегической авиации Ту-95», — говорится в сообщении.

По данным украинских властей силам ПВО удалось сбить по меньшей мере 20 ракет и беспилотников. Их обломки упали в нескольких районах украинской столицы. «В Шевченковском и Дарницком районах обломки рухнули на территории нежилой застройки. В местах падения возникли возгорания», — сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

В свою очередь, временно исполняющий обязанности главы Дарницкой районной администрации Николай Калашник уточнил, что обломки российской ракеты упали на здание ТЦ «Ашан». «Разрушена крыша, остатки ракеты [находятся] во внутреннем помещении, работает следственно-оперативная группа», — написал Калашник.

Позже мэр Киева Виталий Кличко написал, что жертвами российского удара стали два человека, еще двое были ранены.

Кроме того, взрывы были также слышны в Кривом Роге и Одессе. Глава Одесской области Олег Кипер сообщил, что силы ПВО сбили восемь ракет. «Попаданий и разрушений нет», — добавил он.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.