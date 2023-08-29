Завершено расследование убийства первого главы самопровозглашенной ДНР 

Управление Следственного комитета по аннексированной ДНР завершило расследование убийства первого главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко, совершенного в центре Донецка в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их словам, в уголовном деле об убийстве Захарченко четверо обвиняемых. Главному из них — Александру Погорелову — вменяются несколько эпизодов шпионажа (ст. 276 УК РФ), посягательство на жизнь государственного деятеля (ст. 277 УК РФ), совершение теракта, повлекшего причинение смерти (ч. 3 ст. 205 УК РФ), прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), а также незаконный оборот взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ).

Еще двоих фигурантов — Артема Ену и Василия Чурилова — обвиняют в содействии террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ). Кроме того, Чурилову также вменяют участие в террористическом сообществе (ч. 2. ст. 205.4 УК РФ). Четвертому обвиняемому по этому делу — Александру Тимошенко — инкриминируют два эпизода шпионажа (ст. 276 УК РФ) и подготовку к нему.

Как сообщает ТАСС, материалы уголовного дела уже поступили в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Первое заседание назначено на 30 августа.

Первый глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко был смертельно ранен в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка 31 августа 2018 года. Вместе с ним погиб его телохранитель, ранения получили еще 12 человек.

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