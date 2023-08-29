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В Красноярске по обвинению в подготовке теракта арестовали девятиклассника

09:19 • 29.08.2023

В Красноярске по обвинению в подготовке теракта арестовали ученика девятого класса одной из местных гимназий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняет издание NGS24, ссылаясь на собственный источник, сотрудники ФСБ задержали 16-летнего юношу 23 августа. Он заказал компоненты, необходимые для изготовления взрывного устройства, в интернете и пришел забирать их в кафе «Победа», где его уже ждали сотрудники спецслужбы. 

По версии силовиков, подросток планировал устроить взрыв на рынке в Кировском районе города. При обыске у него также нашли дымовые шашки и «химические вещества».

По данным ТАСС, юноша арестован, против него возбуждено уголовное дело. Как пишет NGS24, его обвиняют по статье о подготовке теракта.

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