Жителя Омской области задержали по обвинению в госизмене

В Омской области сотрудники ФСБ задержали 21-летнего местного жителя, которого обвиняют в организации диверсий по заданию украинской разведки, Об этом, как передает ТАСС, сообщила представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

ГУ МВД по Омской области опубликовало видео задержания и допроса мужчины. На кадрах он признается в том, что поджег релейный шкаф на железной дороге по заданию представителя украинской разведки, с которым он общался с помощью мессенджера. Лицо задержанного на видео заблюрено.

Как утверждают в ФСБ, задержанный планировал новые диверсии. Против него возбуждено уголовное дело по трем статьям — о государственной измене, участии в деятельности террористической организации и диверсии (ст. 275, ст. 205.5, ст. 281 УК РФ).

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