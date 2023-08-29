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Жителя Омской области задержали по обвинению в госизмене

13:12 • 29.08.2023

В Омской области сотрудники ФСБ задержали 21-летнего местного жителя, которого обвиняют в организации диверсий по заданию украинской разведки, Об этом, как передает ТАСС, сообщила представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

ГУ МВД по Омской области  опубликовало видео задержания и допроса мужчины. На кадрах он  признается в том, что поджег релейный шкаф на железной дороге по заданию представителя украинской разведки, с которым он общался с помощью мессенджера. Лицо задержанного на видео заблюрено. 

Как утверждают в ФСБ, задержанный планировал новые диверсии. Против него возбуждено уголовное дело по трем статьям — о государственной измене, участии в деятельности террористической организации и диверсии (ст. 275, ст. 205.5, ст. 281 УК РФ).

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