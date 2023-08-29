Руслана Левиева и Майкла Наки заочно приговорили к 11 годам колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил основателя Conflict Intelligence Team Руслана Левиева (Карпука) и журналиста Майкла Наки к 11 годам лишения свободы. Их признали виновными в распространении «фейков» о российской армии по мотивам политической ненависти. Об этом сообщает RTVI.

Суд также запретил обоим в течение пяти лет администрировать сайты в интернете и отменил арест, который ранее был наложен на банковские счета обоих подсудимых, а также мотоцикл Левиева. В ходе процесса прокурор просил суд приговорить обоих к 13 годам колонии.

Поводом для возбуждения уголовного дела против Левиева и Наки стали материалы, которые они размещали на ютьюбе. Как писала «Медиазона», в деле два эпизода. Один касается видео о девятом дне полномасштабного российского вторжения в Украину, а второй — участия Левиева и Наки в стримах канала соратников Алексея Навального «Популярная политика».

Руслан Левиев и Майкл Наки находятся за пределами России. Оба внесены в список «иноагентов». Conflict Intelligence Team признана в России «нежелательной» организацией. Ранее Наки работал на радиостанции «Эхо Москвы», которая закрылась в марте 2022 года. Сейчас он ведет ютьюб-канал, на который подписаны более 1,4 миллиона человек. На нем выходят ежедневные военные сводки Conflict Intelligence Team.

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